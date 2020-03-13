В Китае рассказали, когда пандемия коронавируса в мире пойдет на спад

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может пойти на спад к июню этого года. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает тайваньское издание Сommercial Times.

Если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут нужные меры, пандемия может продлиться дольше, заявил китайский эксперт.

Наньшань призвал страны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и прилагать усилия на национальном уровне.

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По его мнению, наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса. Он подчеркнул, что его прогноз основан только на сценариях, когда все страны принимают все необходимые позитивные меры.

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. ВОЗ уже объявила пандемию коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

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