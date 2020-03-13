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В Китае рассказали, когда пандемия коронавируса в мире пойдет на спад

13 марта, 09:17

Денис Беспалов

Наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может пойти на спад к июню этого года. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает тайваньское издание Сommercial Times.

Если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут нужные меры, пандемия может продлиться дольше, заявил китайский эксперт.

Наньшань призвал страны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и прилагать усилия на национальном уровне.

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По его мнению, наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса. Он подчеркнул, что его прогноз основан только на сценариях, когда все страны принимают все необходимые позитивные меры.

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Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. ВОЗ уже объявила пандемию коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай коронавирус пандемия

Источник: УНН

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