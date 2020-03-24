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В Китае снимают карантин с провинции, где началась эпидемия коронавируса

24 марта, 23:33

Елена Кузьмич

Без оперативных мер администраций всех регионов страны эпидемия грозила принять катастрофические масштабы

Китайские власти 25 марта снимают режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии коронавируса. Из-за снижения рисков распространения пневмонии власть намерена полностью восстановить транспортное сообщение.

По подсчетам местных специалистов, если бы правительство КНР в конце января приняло решение о закрытии Хубэя с запозданием еще на пять дней, территория, подверженная интенсивному воздействию вируса, увеличилась бы втрое. Соответственно, количество инфицированных и умерших в Китае могло возрасти в десятки и сотни раз. Более того, без оперативных мер администраций всех регионов страны эпидемия грозила принять катастрофические масштабы.

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Вспышка коронавируса в административном центре Хубэя городе Ухане была зафиксирована в конце декабря прошлого года.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой. Он отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Украина заинтересована в изучении китайского опыта борьбы с этим вирусом и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия карантин провинция коронавирус

Источник: ТАСС

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