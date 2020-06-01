В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за сутки

В Китае, в котором недавнорассказали о новой версии происхождения коронавируса, за последние сутки, 31 мая, обнаружили 32 новых случая COVID-19. Все "активные" больные приехали в Поднебесную из-за границы, рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Больных с активной формой обнаружили в провинциях: Сычуань – 11, Гуандун – 2 и автономный район Внутренняя Монголия – 3. Что касается бессимптомных пациентов, то "импортными" оказались 13 из них, еще троих – обнаружили внутри страны. А на китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировали два новых случая заражения, все – в Гонконге.

За минувшие сутки в Поднебесной не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19. Всего же с начала эпидемии жертвами коронавируса в стране стали 4634 человека.

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Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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