В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за сутки

В Китае, где ранее сделали неожиданное заявление о происхождении коронавируса, за последние сутки, 18 июня, обнаружили 37 новых случаев COVID-19. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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У 32 из этих инфицированных болезнь протекает в активной форме, а у еще пяти зараженных ее симптомов нет. Также известно, что из активных случаев четыре "привезли" из-за границы. Еще 28 больных обнаружили внутри страны: 25 – в Пекине, два – в провинции Хэбэй и один – в провинции Ляонин.

Летальных случаев среди зараженных коронавирусом 18 июня в Поднебесной не обнаружили. Что касается китайских территорий вне материковой части, то там за сутки обнаружили пять новых случаев заболевания: четыре – в Гонконге, один – на Тайване.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

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