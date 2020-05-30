Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявление

"Нулевого» пациента в Поднебесной до сих пор не установили

В Китае, который обвиняют в искусственном создании нового коронавируса, опровергли версию о том, что источником возникновения COVID-19 является рынок морепродуктов в Ухане. Об этом сообщает издание The Sun.

О том, что известная теория ложная, заявили китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Выяснилось, что в образцах продуктов с этого рынка не обнаружили опасной инфекции. Что касается версии о передаче вируса человеку от летучих мышей, то она подтвердилась.

По мнению ученых, новый коронавирус начал распространяться уже от зараженного посетителя рынка. Примечательно, что "нулевого" в Поднебесной до сих пор не нашли.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником новогокоронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

В свою очередь Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии".

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