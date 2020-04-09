В Китае снова зафиксированы случаи заражения коронавирусом

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 335 человек

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заражения коронавирусом, 61 у людей, прибывших из-за рубежа, два внутри страны (провинция Гуандун).

Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

8 апреля в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались два человека, оба в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

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С декабря от коронавируса в стране умерло 3 335 человек, зарегистрировано 81 865 случая заболевания, из них 1 103 – ввезенных из-за границы.

За минувший вторник, 7 апреля было выявлено 56 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 28 из них – "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 104 бессимптомных больных, в 364 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 160 человек, состояние 176 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 384 случая заболевания: в Гонконге – 960 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 379 (пять случаев смерти).

7 апреля медики впервые с 19 января не зафиксировали в Китае ни одного летального исхода от коронавируса. Однако власти сохраняют повышенные меры безопасности, по-прежнему действует ряд правил, регламентирующих поведение людей в общественных местах. В связи с нормализацией ситуации со среды после 76-дневного карантина восстановлено транспортное сообщение с главным очагом пневмонии КНР – городом Ухань. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания – их в Китае насчитывается 1 095, в том числе 137 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

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