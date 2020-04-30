В Китае сохраняется позитивная динамика заражений коронавирусом

Китайские власти выявили за сутки четыре новых случая заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Все четверо заразившихся коронавирусом прибыли из-за рубежа. Общее число таких случаев в Китае достигло 1 664, из них 525 по-прежнему проходят лечение (состояние 13 оценивается как тяжелое), 1 139 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.
Как следует из заявления комитета, по данным 29 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 862, выздоровели 77 610 человек, скончались 4 633. Еще 619 человек болеют новой пневмонией и находятся в медицинских учереждениях, состояние 41 из них оценивается как тяжелое.
В провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, число инфицированных за весь период эпидемии достигло 68 128 (в том числе 50 333 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 616 (46 464 в Ухане).
Заметим, что в Китае уже пару дней не зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.
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