В Китае сохраняется позитивная динамика заражений коронавирусом

Все четверо заразившихся коронавирусом в последнее время прибыли из-за рубежа

Китайские власти выявили за сутки четыре новых случая заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все четверо заразившихся коронавирусом прибыли из-за рубежа. Общее число таких случаев в Китае достигло 1 664, из них 525 по-прежнему проходят лечение (состояние 13 оценивается как тяжелое), 1 139 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как следует из заявления комитета, по данным 29 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 862, выздоровели 77 610 человек, скончались 4 633. Еще 619 человек болеют новой пневмонией и находятся в медицинских учереждениях, состояние 41 из них оценивается как тяжелое.

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В провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, число инфицированных за весь период эпидемии достигло 68 128 (в том числе 50 333 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 616 (46 464 в Ухане).

Заметим, что в Китае уже пару дней не зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

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