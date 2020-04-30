Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае сохраняется позитивная динамика заражений коронавирусом

30 апреля, 04:25

Елена Кузьмич

Все четверо заразившихся коронавирусом в последнее время прибыли из-за рубежа

Китайские власти выявили за сутки четыре новых случая заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все четверо заразившихся коронавирусом прибыли из-за рубежа. Общее число таких случаев в Китае достигло 1 664, из них 525 по-прежнему проходят лечение (состояние 13 оценивается как тяжелое), 1 139 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как следует из заявления комитета, по данным 29 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 862, выздоровели 77 610 человек, скончались 4 633. Еще 619 человек болеют новой пневмонией и находятся в медицинских учереждениях, состояние 41 из них оценивается как тяжелое.

Реклама

В тренде
Чем живут украинцы в ожидании эвакуации из других стран

В провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, число инфицированных за весь период эпидемии достигло 68 128 (в том числе 50 333 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 616 (46 464 в Ухане).

Заметим, что в Китае уже пару дней не зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 29 апреляЕвросоюз
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали детали
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали деталиДругие страны
"Ким Чен Ын при смерти": реакция Китая, России, Японии и Южной Кореи на слухиДругие страны
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристовTravel
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...