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За сутки в Китае не зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом

28 апреля, 05:09

Елена Кузьмич

Ранее сообщалось о трех выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных

В материковом Китае, который обвиняют в замалчивании числа больных, за минувшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, три – у людей, прибывших из-за рубежа, три – внутри страны (провинция Хэйлунцзян).

Об этом заявил Госкомздрав КНР.

26 апреля сообщалось о трех выявленных новых случаях заражения при двух ввезенных.

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За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

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С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 836 случаев заражения, из них 1 639 – ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны второй день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 511 случаев заболевания: в Гонконге – 1 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 429 (шесть случаев смерти).

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом. В РФ зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом.

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Китай смерть заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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