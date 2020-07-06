В Китае вспышка опасной инфекции: введен третий уровень опасности

В городском округе Баян-Нур на севере Китая власти объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

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Об этом сообщает Xinhua.

Один случай заболевания выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия. Также в больницу Баян-Нура поступил человек с признаками этой инфекции.

Как сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур, опасную инфекцию обнаружили у У скотовода, который до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы.

"Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - рассказали в комитете.

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Жителей призывают строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с болезнью. Так, в связи с риском распространения бубонной чумы запрещается охота на сурков и других животных и употребление их в пищу.

Жители также должны сообщать о больных или мертвых животных и уведомлять о внезапных смертях людей с высокой температурой.

Бубонная чума начинается с возникновения бубонов — опухших лимфатических узлов. Она способна быстро прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить вызывающие ее бактерии Yersinia pestis воздушно-капельным путем.

Чума передается человеку от инфицированных крыс или блох. Переходить от человека к человеку болезнь может при укусе блохи, "перепрыгнувшей" с одного индивида на другого. Но чаще всего чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы.

Стоит отметить, что в Китае растет число заболевших коронавирусом. В Китае власти выявили в материковой части страны три случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, в том числе один в столице.

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Ранее в Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию.

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