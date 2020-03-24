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В Китае выявлены новые зараженные коронавирусом: почти все ехали из-за рубежа

24 марта, 06:03

Елена Кузьмич

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек

В материковом Китае за сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 – у людей, прибывших из-за рубежа.

Об этом заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из "ввезенных" из-за границы случаев заболевания в Пекине выявлен 31, в Шанхае – девять, Тяньцзине – четыре, Чунцине – один. В провинциях Гуандун – 14, Фуцзянь – пять, Цзянсу – три, Чжэцзян и Сычуань – по два, Шаньси, Ляонин и Шаньдун – по одному. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за рубежа.

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За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все – в столице провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 277 человек, зарегистрировано 81 171 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 160, заболели 67 801.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,7 тысячи человек, состояние 1,5 тысячи больных оценивается как тяжелое. Свыше 73 тысячи человек выздоровели.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 576 случаев заболевания: в Гонконге – 356 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 25, на Тайване – 195 (два случая смертельного исхода).

А ранее китайский эксперт рассказал, сколько времени нужно Европе для победы над коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай граница заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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