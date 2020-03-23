Китайский эксперт рассказал, сколько времени нужно Европе для победы над коронавирусом

Для полной победы над коронавирусной инфекцией европейским странам может понадобиться до двух лет. Об этом заявил ведущий китайский вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", – рассказал Чжан.

По его словам, можно забыть о том, что "пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем" и она неизбежно затянется. Эксперт отметил, что то, когда она будет взята под контроль, будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию.

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"Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы только во всем мире моно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", – отметил Вэньхун.

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Ранее мы писали, что в итальянском регионе Ломбардия вступили в силу более строгие меры для борьбы с распространением коронавируса. Это решение приняли после того, как в субботу, 21 марта, в Италии от инфекции погибли почти 800 человек, что является самым высоким показателем в мире.

Как переживает пандемию Италия – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Милане.

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