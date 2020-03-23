Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Китайский эксперт рассказал, сколько времени нужно Европе для победы над коронавирусом

23 марта, 08:32

Тина Наринецкая

Быстро побороть инфекцию, по словам вирусолога, не получится

Для полной победы над коронавирусной инфекцией европейским странам может понадобиться до двух лет. Об этом заявил ведущий китайский вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", – рассказал Чжан.

По его словам, можно забыть о том, что "пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем" и она неизбежно затянется. Эксперт отметил, что то, когда она будет взята под контроль, будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию.

Реклама

"Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы только во всем мире моно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", – отметил Вэньхун.

В тренде
Большая ставка или символическая цель: почему Путин спешит внести изменения в Конституцию России
Владимир Путин принимает присягу на Конституции РФ

Ранее мы писали, что в итальянском регионе Ломбардия вступили в силу более строгие меры для борьбы с распространением коронавируса. Это решение приняли после того, как в субботу, 21 марта, в Италии от инфекции погибли почти 800 человек, что является самым высоким показателем в мире.

Как переживает пандемию Италия – в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Милане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай заявление Европа эксперты инфекция коронавирус распространение

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...