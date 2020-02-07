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В Китае за 10 дней построили вторую больницу для лечения от коронавируса

7 февраля, 12:46

Новая больница предназначена для 1600 пациентов, в ней будут работать около 2 тысяч медиков

Больница. Фото: xinhuanet.com

Больница. Фото: xinhuanet.com

В эпицентре распространения "китайского" типа коронавируса 2019-nCoV – девятимиллионном городе Ухань в провинции Хубэй – за 10 дней построили вторую модульную больницу для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство xinhua.

Как отмечается, новая больница предназначена для 1600 пациентов. В ней будут работать около 2 тысяч медиков.

Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города. Медицинское учреждение находится на месте парковки для автомобилей, общая площадь – около 21,9 га.

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Первая временная больница в Ухане была построена за десять дней и начала работу 3 февраля.

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Кроме того, в Ухане создали специализированные карантинные зоны для лиц с симптомами заражения или после тесного контакта с больными, где им будет предоставляться бесплатное проживание и лечение.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай пневмония коронавирус

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