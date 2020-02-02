В Китае за 10 дней построили больницу для лечения от смертельного вируса

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

В эпицентре распространения "китайского" типа коронавируса 2019-nCoV - девятимиллионном городе Ухань в провинции Хубэй – достроили временную больницу для терапии вызванной инфекцией пневмонии.

Как сообщали ранее китайские СМИ, строительство первой из двух больниц для лечения от коронавируса началось 23 января. То есть, на возведение этого рассчитанного на тысячу пациентов специализированного медучреждения ушло чуть больше недели.

Прием больных в госпитале "Хошэньшань" начнется с понедельника, 3 февраля. Работать в нем будут 1,4 тыс. военных медиков.

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Как ожидается, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Кроме того, в Ухане создали специализированные карантинные зоны для лиц с симптомами заражения или после тесного контакта с больными, где им будет предоставляться бесплатное проживание и лечение.

Напомним, что официально китайские власти подтвердили гибель 304 заболевших "уханьской" вирусной пневмонией. Всего инфицировались более 14,3 тыс. человек, а под подозрением на заболевание находятся еще 19,5 тыс. жителей Китая. А в контакте с инфицированными находились почти 164 тыс. человек.

Также стало известно о гибели от коронавируса 2019-nCoV первого человека за пределами Китая – им стал 44-летний мужчина, умерший на Филиппинах 1 февраля.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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