В Китае за сокрытие коронавируса вводят смертную казнь

В Китае суд постановил считать преступлением умышленное сокрытие или ложное сообщение о симптомах нового коронавируса. Нарушителям будет грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни.
Как сообщает издание Beijing Daily, наказывать китайцев будут в случае, если вирус от скрывшего болезнь человека распространится дальше и вызовет другие заражения.
Человека могут обвинить в угрозе общественной безопасности – за это предусмотрено лишение свободы до 10 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.
Тем временем Национальная комиссия Китая по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.
Для борьбы с эпидемией китайские власти приказали всем людям, которые возвращаются в Пекин из других городов и регионов, оставаться на карантине в течение 14 дней. При этом пока не известно, как власть будет контролировать выполнение приказа.
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В целом, количество подтвержденных случаев заболевания болезнью, вызванной коронавирусом, в мире сейчас составляет 66 492 человека. По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, которые вылечились от этой болезни, составляет 8399.
Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что оно уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.
Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом, – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".
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