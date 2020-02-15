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В Китае за сокрытие коронавируса вводят смертную казнь

15 февраля, 15:38

Китайцев будут жестко наказывать, если они скроют вирус и заразят других людей

/ Фото: REUTERS/Kham

В Китае суд постановил считать преступлением умышленное сокрытие или ложное сообщение о симптомах нового коронавируса. Нарушителям будет грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни.

Как сообщает издание Beijing Daily, наказывать китайцев будут в случае, если вирус от скрывшего болезнь человека распространится дальше и вызовет другие заражения.

Человека могут обвинить в угрозе общественной безопасности – за это предусмотрено лишение свободы до 10 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

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Тем временем Национальная комиссия Китая по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Для борьбы с эпидемией китайские власти приказали всем людям, которые возвращаются в Пекин из других городов и регионов, оставаться на карантине в течение 14 дней. При этом пока не известно, как власть будет контролировать выполнение приказа.

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В целом, количество подтвержденных случаев заболевания болезнью, вызванной коронавирусом, в мире сейчас составляет 66 492 человека. По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, которые вылечились от этой болезни, составляет 8399.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что оно уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

Последние новости о том, как борется мир с коронавирусом, – в нашем материале "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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