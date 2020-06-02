В Китае за сутки выявили только пять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом, въезжающих из других стран, в последнее время незначительно

В Китае, где рассказали еще один способ передачи новой пневмонии, выявили за прошедшие сутки в материковой части страны пять случаев заражения коронавирусом , летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В медицинских учреждениях Китая находятся 73 пациента с вирусом (за минувший день выздоровели восемь), только у трех человек вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Накануне все выявленные заразившиеся приехали из-за рубежа. За все время местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 761 инфицированного, прибывшего из-за границы, из них 1 698 уже выздоровели. Число заразившихся коронавирусом, въезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохраняется небольшая квота на международные авиарейсы, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

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В континентальном Китае не осталось регионов, где число заболевших превышает 30. Первое место по числу заразившихся с симптомами занимает автономный район Внутренняя Монголия (север), где лечение проходят 27 человек. На территории 19 из 31 административной единицы больных нет совсем, в остальных — от одного до около 20.

Китайские власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов. Их в КНР насчитывается 371, в том числе 10 случаев зарегистрировано за минувший день. Примерно 82% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в центральной провинции Хубэй, где около пяти месяцев назад возник первый очаг пандемии.

Ранее сообщалось, что Китай первым получит вакцину от коронавируса.

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