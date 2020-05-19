В Китае за сутки зафиксировали меньше десяти случаев заражения коронавирусом

В Китае, власти которого пообещали 2 млрд долларов странам, пострадавшим от новой пневмонии, медики за сутки выявили в материковой части страны шесть новых случаев заражения коронавирусом, а летальных исходов не зафиксировано. Об этом заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В медицинских учреждениях Китая находятся 85 пациентов с вирусом, только у 10 из них заболевание протекает в тяжелой форме. Среди новых случаев два были зафиксированы в северо-восточной провинции Цзилинь, один — в провинции Хубэй (Центральный Китай), остальные три — ввозные. За все время зарегистрировано 1 707 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 661 уже выздоровел. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, сохранены лишь несколько международных авиарейсов, которыми могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число больных превышает 30.

Добавим, что в Китае власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов, которых в КНР насчитывается 389, в том числе 17 случаев было зарегистрировано за минувший день. Примерно 80% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в центральной провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг пандемии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ожидает компенсаций от Китая за пандемию коронавируса COVID-19.

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