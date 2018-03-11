В Китае заявили, что начали исследование 6G-связи

Сегодня, 01:39

Министр отметил, что связь 5G в Китае "на несколько лет отстает" от масштабного коммерческого использования

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование связи шестого поколения в Китае началось в конце 2017 года, отметил министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй.

Китай начал исследование технологии мобильной связи шестого поколения 6G. Об этом 9 марта сказал журналистам министр промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэй в кулуарах парламента страны, пишет China Daily.

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По его словам, исследование 6G началось в конце 2017 года. При этом министр отметил, что связь 5G в Китае "на несколько лет отстает" от масштабного коммерческого использования.

Мяо Вэй отметил, что технологии в современном мире способствуют коммуникации не только между людьми, но и между людьми и машинами и между машинами.

29 января 2018 года агентство Reuters сообщало, что Совет национальной безопасности США предлагает в ближайшее время развернуть на территории страны скоростную телекоммуникационную сеть пятого поколения (5G) для противодействия угрозе со стороны Китая.

Накануне Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы получат 4G.

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технологии, интернет, сеть
Источник:

Гордон

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