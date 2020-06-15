В китайском мегаполисе из-за вспышки COVID-19 ввели военное положение

В китайском городе Баодин, который граничит с Пекином, ввели военное положение для предотвращения распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщила газета "Пэнпай" со ссылкой на руководящую рабочую группу провинции по борьбе с коронавирусом.

"Баодин непосредственно граничит с Пекином, между двумя городами происходит активное перемещение людей и перевозка грузов, В связи с этим нам необходимо быть максимально бдительными и принять безотлагательные меры", - цитирует газета заявление рабочей группы.

В заявлении группы говорится о необходимости "оперативно войти в режим военного положения и запустить механизмы военного времени для решительного противостояния распространению коронавируса".

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В Баодине проживают более 11 млн человек. Город расположен к юго-западу от Пекина.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся – работники торговых точек, их родственники и близкие.

Администрация города закрыла несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

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Как известно первая вспышка COVID-19 была зафиксирована зимой в китайском Ухане. В последствии коронавирус распространился по миру и Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии. Тем временем китайским властям удалось остановить распространение болезни и до не давней вспышки в стране фиксировались лишь единичные случаи заражения.

Согласно данным Университета Хопкинса, в Китае подтверждено 84 335 случаев COVID-19, умерли 4 638.

В мире подтверждено 7 925 237 случаев COVID-19, умерли 433 648 человек.

По данным СМИ, Китай две недели скрывал от ВОЗ информацию о коронавирусе.

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Откуда может начаться новая волна коронавируса, смотрите в сюжете:

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