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В Китае снова растет число больных COVID-19: что известно о новых случаях

11 июня, 08:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Большинство новых случаев «привезли» из-за границы

В Китае, где ранее рассказали о новой версии происхождения коронавируса, за последние сутки, 10 июня, обнаружили 15 новых случаев COVID-19. Все "активные" больные приехали в Поднебесную из-за границы, рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В активной форме заболевание протекало у 11 обнаруженных зараженных, у остальных симптомов не было. Среди бессимптомных только один случай оказался локальным, остальные три "привезли" из-за границы. 10 июня в Поднебесной не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса.

Отметим, что 9 июня в Китае зафиксировали восемь новых случаев COVID-19: три активных и пять бессимптомных. Что касается китайских территорий вне материка, то там новых случаев заболевания не обнаружили.

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Напомним, ранее в Китае заявили, что планируют сотрудничать с Россией в разработке и производстве коронавирусной вакцины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Отметим, что китайские ученые в настоящее время разрабатывают как минимум пять видов вакцин. Некоторые уже проходят испытания.

Кроме того, ранее в США посчитали, сколько Китай "должен" заплатить миру за коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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