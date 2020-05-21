В китайском Ухане запретили употреблять в пищу диких животных

Постановление вступает в силу с 20 мая и действует в течение пяти лет.

Власти китайского города Ухань, откуда пандемия коронавируса расползлась по всему миру, официально запретили потребления и охоты на диких животных в течение следующих пяти лет.

Об этом говорится в соответствующем заявлении правительства города, передает Суспильне.

В постановлении отмечается, что ни одна организация или отдельное лицо не может производить, перерабатывать или употреблять в пищу продукцию, изготовленную из диких животных. Ни одна организация или лицо не имеет права рекламировать, требовать или побудить к потреблению запрещенных диких животных или заниматься незаконной торговлей, а также распространять соответствующую рекламу, вывески или рецепты.

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Кроме того, город объявил себя "заповедником дикой природы". Теперь здесь запрещена почти любая охота на диких животных.

Исключениями стали отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинг эпидемических заболеваний и другие особые обстоятельства.

Правительство также запретил выдавать специальную лицензию для охоты диких животных, находящихся на грани исчезновения.

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Также власти также запретили искусственно разводить наземных и водных диких животных с целью употребления в пищу. Впрочем, разрешено разводить диких животных с целью защиты видов, для научных исследований и выставок.

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Между тем, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что коронавирус нового типа возник в китайском Ухане, куда снова вернулся COVID-19, однако смог назвать конкретное место его происхождения.

Тем временем в Ухане протестируют все 11 млн жителей. Планировалось, что анализы абсолютно все жители города сдадут в течение десяти дней. Каждый район должен предоставить городской власти детальный план тестирования.

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