В КНДР уверяют, что США используют против Северной Кореи максимальное давление

В КНДР заявили, что США продолжают изменять условия санкций в отношении республики в худшую сторону

Фото: Getty Images

Власти США продолжают использовать стратегию максимального нажима в отношении КНДР с целью экономического удушения республики. Об этом говорится в заявлении начальника отдела политики Института американских исследований МИД КНДР, опубликованном в четверг Центральным телеграфным агентством Кореи.

"США продолжают свою стратегию максимального нажима против нас и пытаются задушить нас экономически, — отметил представитель МИД КНДР. — Они продолжают изменять условия санкций в отношении нашей республики в худшую сторону и при этом выступают с многочисленными публичными предупреждениями с целью сорвать доставку грузов и проведение с нами финансовых операций".

"Соединенные Штаты пошли даже на совершение преступления, захватив наше транспортное судно под абсурдным предлогом, что мы нарушили отвратительные американские санкционные законы, — отмечается в заявлении. — В настоящее время США действуют в изощренной манере, чтобы ввести дополнительные санкции против наших судов, организаций и частных лиц и даже ограничить законную деятельность наших дипломатов, используя санкционный комитет Совета Безопасности ООН".

Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Также сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В КНДР уверяют, что США используют против Северной Кореи максимальное давление". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"