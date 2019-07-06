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В Колумбии произошел обвал здания, есть раненые

6 июля, 02:40

Трехэтажное здание, расположенное в районе Сантандер, внезапно обрушилось

Фото: pexels.com

По меньшей мере три человека стали жертвами обрушения здания на северо-западе Колумбии.

Об этом сообщила местная газета El Espectador.

По ее данным, критический инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Медельине (столица департамента Антиокия). Трехэтажное здание, расположенное в районе Сантандер, внезапно обрушилось. Три человека погибли на месте, еще троим помогли выбраться из-под обломков соседи и спасатели.

Власти региона начали расследование ситуации. Пока неизвестно, что могло стать причиной обрушения здания.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.


А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


Также в результате сильного дождя с грозой обрушился большой тент, в результате чего, по меньшей мере, 14 человек погибли и 50 получили ранения. Инцидент произошел в районе Бармер в западном пустынном штате Индии Раджастхан. В тенте проходило религиозное мероприятие.

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Тег Колумбия, обвал, раненные

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Источник:

ТАСС

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