В Колумбии силовики конфисковали две тонны марихуаны

Представители колумбийских силовиков конфисковали две тонны марихуаны в столице страны. Об этом сообщил глава полиции Боготы Оскар Антонио Гомес Эредиа.

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"Две тонны марихуаны были конфискованы в районе Боса", — написал он в своем "Твиттере".

Глава столичной полиции добавил, что наркотики были спрятаны в пшенице и доставлены из западного департамента Каука.

В Тернопольском районном суде оправдали человека, которого обвиняли в незаконном хранении марихуанны. Как выяснилось, уголовное дело завели еще в 2017 году, а в суд передали только недавно. Во время судебного разбирательства выяснилось, что вещественного доказательства, а именно пакетика с семью граммами марихуаны, нет. Сам обвиняемый не признавал вины.

А в США в штате Теннеси мужчина прямо в суде закурил марихуану, выразив тем самым несогласие с запретом ее употребления. 20-летнего жителя Теннесси Спенсера Бостона судили по делу о хранении марихуаны. Парень попытался доказать судье, что марихуану необходимо легализовать. При этом он решил на практике продемонстрировать ее курение.

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