В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола

Сегодня, 21:44

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтверждено лабораторными исследованиями

 

фото AFP
фото AFP

В Демократической Республике Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.

Об этом сообщает  Всемирная организация здравоохранения.

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.

Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.

"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", – сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.

Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые выявлен возле одноименной реки. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Конго, вирус, воз, вспышка, эбола
Источник:

CNN

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

2 Августа, 02:01

Вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране

Wellness

Врач рассказала о «Болезни Икс». Фото: depositphotos

Умрут миллионы: украинцы напуганы неизвестной смертоносной болезнью

28 Июня, 12:36

Этот вирус может унести 100 миллионов жизней
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Число случаев лихорадки Эбола в Конго стремительно растет

23 Мая, 13:48

27 человек, подхвативших вирус, скончались

Другие страны

Фото: AFP

В Конго протестируют экспериментальную вакцину против вируса Эбола

21 Мая, 17:01

В страну направили 4 тысячи вакцин, это может помочь остановить дальнейшее распространение вспышки

Другие страны

фото AFP

Вспышка Эболы в Конго: число жертв возросло

20 Мая, 21:04

Власти объявили о начале кампании вакцинации против опасного заболевания

Другие страны

Фото: AFP

Лихорадка Эбола в Конго: случаи заражения растут

18 Мая, 16:54

11 новых подтвеждений были зафиксированы в одном из городов на западе страны
Загрузка...