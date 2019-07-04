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В Конго от лихорадки Эбола умерли уже более 1,5 тысячи человек

4 июля, 20:34

По данным ВОЗ, также подтверждены 2275 случаев заражения вирусом Эбола

Фото: ЮНИСЕФ
Фото: ЮНИСЕФ.

Количество смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с момента начала эпидемии выросло до 1504. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

"1504 человек погибли в Конго после того, как заразились вирусом Эбола с начала эпидемии в августе", – говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, также подтверждены 2275 случаев заражения вирусом Эбола.

Ранее в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго заявляли о 1346 смертей от лихорадки Эбола.

Как сообщалось, эпидемия Эболы была объявлена в провинции Северное Киву на востоке Конго 1 августа прошлого года, после чего болезнь распространилась на соседнюю провинцию Итури.

В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.


Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов

Напомним, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.


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Тег Конго, эпидемия, Евросоюз, лихорадка, эбола

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Укринформ

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