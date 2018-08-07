В Конго подтвердили новые случаи заражения вирусом Эбола

В Демократической Республике Конго (ДРК) количество официально подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), увеличилось до 16. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Согласно последним данным, имеется три новых случая БВВЭ, а общее их число достигло 16", – сказал он, пояснив, что еще 27 случаев пока не подтверждены лабораторным путем, поэтому считаются "вероятными".

Таким образом, общее число случаев – подтвержденных и вероятных – составляет 43, сказал официальный представитель.

"Из этих 43 случаев зарегистрировано 34 случая со смертельным исходом", – сказал он. Язаревич добавил, что имеется также 31 случай заболевания "с подозрением" на БВВЭ, и в настоящее время по этим случаям ведутся соответствующие наблюдения и лабораторные исследования.

По состоянию на 3 августа, ВОЗ сообщала о 43 случаях БВВЭ (13 подтвержденных, 30 вероятных), включая 33 смерти.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.