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В Конго подтвердили первый случай Эболы в городе-миллионнике

16 июля, 01:25

Эбола была обнаружена у одного из пасторов, который приехал в Гому

Фото: AFP

В Демократической Республике Конго впервые подтвердили случай заболевания Эбола в большом городе с более чем два миллионами населения.

Об этом сообщает BBC.

"В Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердили первый случай Эболы в городе Гома на востоке страны с более чем 2 миллионами населения", - говорится в сообщении.

Эбола была обнаружена у одного из пасторов, который приехал в Гому на автобусе в это воскресенье.

Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что этот случай может создать существенную угрозу для населения этого города, который является одним из главных транспортных узлов ДР Конго. В то же время в ВОЗ уверены в успешном преодолении угрозы и уже созвали экстренное совещание по этому поводу.

Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Ее жертвами стали уже 1600 человек. Это второй крупнейший вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке.

В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.


Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов

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Тег Конго, лихорадка, эбола, лихорадка Эбола

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