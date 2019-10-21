В Ливане десятки тысяч людей требуют отставки правительства

Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры

Фото: REUTERS/Omar Ibrahim

В Ливане десятки тысяч людей вновь вышли на улицы, требуя отставки правительства.

Об этом сообщает DW.

"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа. Его политсила на фоне массовых протестов вечером в субботу, 19 октября, вышла из состава правящей в стране коалиции.

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Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил". В Триполи митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из коалиции и проведению досрочных выборов.

Напомним: десятки тысяч демонстрантов уже три дня устраивают массовые акции в различных городах Ливана, протестуя против коррупции и повышения налогов и призывая к революции и свержению правительства. В тренде В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Власти быстро отменили это решение, однако протесты с тех пор так и не утихают. А тем временем, власти Чили второй день подряд вводят комендантский час в столице из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. А участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет.

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