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После взрыва в Ливане зафиксировали рекордно высокий прирост заражений коронавирусом

8 августа, 02:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом

По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

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Это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте. Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. По состоянию на 7 августа число погибших достигло 149 (это только те, о которых известно), а ранения разной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей. Более 300 тысяч человек осталось без крова. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели двухнедельное чрезвычайное положение. Ущерб от взрыва сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов.

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Причиной взрыва стали 2 700 тонн нитрата аммония — аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

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По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта. Под следствие попали как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта. Читайте все подробности о взрыве в Бейруте с фото и видео.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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