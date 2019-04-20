В Ливии прошли массовые протесты с требованием наказать Хафтара как военного преступника
Люди хотят привлечь Хафтара к ответственности за бомбардировку населенных пунктов
В Ливии, Триполи и в Мисурате прошли многотысячные протесты против наступления на столицу страны ВВС, возглавляемых генералом Халифой Хафтаром. Об этом сообщает Anadolu.
"Участники акций потребовали привлечь Хафтара к ответственности как военного преступника за бомбардировки населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Также, протестующие осудили Францию и Египет за поддержку сил генерала Хафтара.
"В ходе боев в столице Ливии Триполи с 4 апреля погибли 213 человек, еще 1009 получили ранения", – сообщила Всемирная организация здравоохранения на странице в Facebook.
По данным ВОЗ, районы боев в Ливии покинуло уже более 18 тысяч мирных жителей.
Отметим, в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. 6 апреля начались активные бои –ливийская национальная армия наступала на Триполи, а ее бомбила авиация правительства. Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой.
По последним данным, число погибших во время столкновений в стране возросло до 496.
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