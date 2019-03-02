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В Мали в результате подрыва на мине погибли девять военнослужащих

Сегодня, 02:15

Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине

Фото: Pixabay
В Мали в результате подрыва на мине погибли девять военнослужащих //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg Другие страны Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине

Девять военнослужащих правительственной армии Мали, входящих в состав антитеррористического контингента стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в малийских войсках.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Булкесси в регионе Мопти.

"Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине. В результате девять военнослужащих погибли", – указали силовики. Кроме того, еще несколько человек получили ранения.

Булкесси, где произошел подрыв, находится вблизи границы с Буркина-Фасо, где в последнее время резко возросла активность экстремистов.

"Мину на пути следования военных установили террористы ... Террористы продолжают осуществлять свои преступления с целью помешать возвращению мира", – приводит AFP слова представителя местных властей Мали.

В 2017 году страны "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, объявили о создании антитеррористического военного контингента, насчитывающего 5000 военных. Их основной задачей является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе.

Несмотря на усилия контингента, активность экстремистов и террористов в Сахеле продолжает оставаться высокой.

Напомним, что семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали.

Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.

В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

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Тег Мали, взрыв

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УНН

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