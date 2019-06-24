"В машину попал снаряд": стало известно о погибшем из-за взрывов в Казахстане

В Туркестанской области введен режим ЧП, людей эвакуируют, но не все успели спастись

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В казахстанском городе Арыс стало известно о первой жертве из-за взрывов на военных складах. Об этом сообщил журналистам руководитель Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По его словам, несколько десятков человек находятся в больнице, но один не выжил.

"В медицинские учреждения госпитализирован 31 пострадавший, из них два человека в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Один человек скончался. В его машину попал снаряд", – рассказал Шукеев.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 24 июня в воинской части вблизи города Арыс случился пожар, в результате которого загорелись склады с боеприпасами. Снаряды начали взрываться, из-за чего жителей 50-тысячного городка срочно начали эвакуировать.

Также сообщалось о более чем 31 пострадавшем, как говорит Шукаев. только по состоянию на 13:30 по киевскому времени в больницу города Шымкента доставили около двух десятков пострадавших после взрывов на складе боеприпасов вблизи города Арыс, среди них — четыре ребенка. В Отырарской районной больнице помощь оказали 34 пострадавшим из-за взрывов.

В свою очередь власти Казахстана отреагировали на катастрофу. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручения, а замминистра оборон рассказал о большом количестве советских боеприпасов, у которых истек срок годности.

Видео: YouTube

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