В мексиканской тюрьме произошла бойня: погибли не менее 16 заключенных

15 заключенных были застрелены или зарезаны прямо на месте, а еще один скончался в больнице

/ Фото: Pixabay

В мексиканской тюрьме снова кровавый бунт. В городе Сенгвиль (штат Сакатекас) заключенные перебили друг друга – в результате драк и перестрелок погибли не менее 16 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как рассказали в Агентстве государственной безопасности, бунт начался в Региональном центре социальной реинтеграции Сенгвиля и продолжался чуть более двух часов. По словам чиновников, во время беспорядков заключенные сражались друг с другом, используя пистолеты и ножи. Один заключенный был задержан с оружием, а три других пистолета и ножи были позже найдены в тюрьме.

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В результате бунта 15 погибших умерли прямо в тюрьме, а один позже в больнице. Также некоторые заключенные получили огнестрельные ранения, а другие были зарезаны или избиты разными предметами. Ни один охранник или полицейский не были ранены во время бунта.

Подобные случаи насилия в мексиканских тюрьмах не редкое явление, поскольку они перезаполнены и там процветают коррупция и наркоторговля. Так, например, в 2017 году кровавый бунт в мексиканской тюрьме обернулся 28 погибшими.

А не давно в Мексике на рождественской вечеринке застрелили мэра города. Однопартийцы застреленного мэра говорят, что месяц назад его незаконно задержали.

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