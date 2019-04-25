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В Мексике предложили запретить продажу холодного пива в столице страны

Сегодня, 03:17

По объемам экспорта пива Мексика занимает одно из первых мест в мире

Фото: Pixabay

Запрет на продажу холодного пива предприятиями розничной торговли может появиться в столице Мексики. С такой инициативой выступили в среду в парламенте Мехико члены партии "Движение национального возрождения".

Они намерены изменить действующий закон о предприятиях торговли, чтобы бороться с пьянством в общественных местах. По мнению членов партии, в настоящее время в Мехико все больше людей употребляют пиво непосредственно там, где его приобрели, несмотря на уже существующие ограничения. "Предлагается включить в закон запрет на его продажу, как охлажденного в холодильных шкафах, так и в состоянии, отличающемся от температуры окружающей среды, чтобы не возбуждать желание употребить его в момент приобретения", — указала депутат Мария Пас Рейес. Шансы на одобрение этого нововведения весьма высоки, поскольку представители МОРЕНА занимают большинство мест в законодательном собрании столицы.

Согласно данным мексиканской Палаты производителей пива, уровень употребления этого напитка в стране составляет 65 литров на душу населения в год. По объемам экспорта пива Мексика занимает одно из первых мест в мире.

Ранее сообщалось, что в 2018 году алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%. Аналитики Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей также подсчитали, сколько алкоголя можно приобрести на зарплату.

Установить сигнализацию на пивные бокалы – именно такое решение проблемы вороватых гостей придумали в одном из баров бельгийского Брюгге. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег Мексика, депутат, пиво

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ТАСС

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