В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов в мире
Расположенный в полусотне километров от 20-миллионного Мехико стратовулкан выбросил в небо столб огня, пепла и газа
В Мексике проснулся почти пятикилометровый вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире.
Так, мощным взрывом из кратера выбросило столб огня, газа, пепла и дыма.
Несмотря на то, что этот стратовулкан расположен в полусотне километров от 20-миллионного Мехико, власти утверждают, что местным жителям пока ничего не грозит.
Вулканологи же, в свою очередь, продолжают тщательно следить за активностью Попокатепетля.
Напомним, что в прошлом месяце на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.
Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.
Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.
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