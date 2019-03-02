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В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов в мире

Сегодня, 17:11

Расположенный в полусотне километров от 20-миллионного Мехико стратовулкан выбросил в небо столб огня, пепла и газа

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов в мире Другие страны Расположенный в полусотне километров от 20-миллионного Мехико стратовулкан выбросил в небо столб огня, пепла и газа

В Мексике проснулся почти пятикилометровый вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире.

Так, мощным взрывом из кратера выбросило столб огня, газа, пепла и дыма.

Несмотря на то, что этот стратовулкан расположен в полусотне километров от 20-миллионного Мехико, власти утверждают, что местным жителям пока ничего не грозит.

Вулканологи же, в свою очередь, продолжают тщательно следить за активностью Попокатепетля.

Напомним, что в прошлом месяце на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.

Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.

Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.

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Тег Мексика, вулкан, лава, извержение, Попокатепетль

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