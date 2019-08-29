В Мексике возросло число жертв атаки на бар

По одной из версий, за устроенным нападением на бар может стоять наркокартель

/ Фото: AFP

Число жертв нападения на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус возросло с 26 до 28. Об этом в среду вечером сообщила газета Finciero со ссылкой на генерального прокурора региона Хорхе Винклера Ортиса.

В больницах остаются девять человек, получивших ожоги, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Власти ведут поиск участников атаки, однако пока он не принес результатов. По одной из версий, за устроенным в ночь на среду нападением на бар может стоять наркокартель "Новое поколение Халиско".

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование трагедии. "Виновные будут наказаны", — подчеркнул глава государства.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Нападение в Caballo Blanco стало одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.

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