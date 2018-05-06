Войны мафии продолжаются: в Мексике нашли новый грузовик с девятью телами

В этом году только за первые два месяца жертвами насилия стали более 4,2 тысяч человек

В Мексике продолжаются кровавые войны мафиозных кланов, новыми жертвами которой стали девять человек, тела которых были обнаружены в субботу, 5 мая, в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны. Об этом сообщил в эфире телеканала Televisa, сообщает ТАСС.

"Существуют основания предполагать, что случившееся связано с деятельностью организованной преступности, – сказал представитель сил безопасности региона Роберто Альварес Эредиа. – Прокуратура начала расследование по статье "Убийство".

Сведений о личностях погибших обнародовано не было.

В прошлом году в Мексике было совершено свыше 29 тысяч убийств – больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году только за первые два месяца жертвами насилия стали более 4,2 тысяч человек, что превышает показатели 2017 года на 11%.

Фото: la-prensa.com.mx

Напомним, в конце марта в мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек. Останки были сложены в ящик и помещены в белый пикап в поселке Эль-Мансанильяль. На них были видны следы от пуль и пыток.

Ранее в Мексике нашли машину с пятью отрезанными головами.