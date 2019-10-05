В Мексике возросло количество заболевших лихорадкой денге

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в этом году наблюдается в юго-восточном штате Веракрус

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Резкий рост заболеваемости лихорадкой денге отмечен в Мексике в текущем году. С января по октябрь она была диагностирована у 20,9 тыс. человек, из них 72 скончались. Такие данные министерства здравоохранения обнародовала газета Milenio.

Для сравнения, в 2018 году за тот же период времени было выявлено 2,4 тыс. случаев заболевания, его жертвами стали 34 человека. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в этом году наблюдается в юго-восточном штате Веракрус, где заболели свыше 6 тыс. человек.

Лихорадка денге, переносчиками которой выступают комары вида Aedes aegypti, сопровождается значительным повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, сыпью, болью в мышцах и суставах. Многократное заражение может привести к развитию тяжелой формы болезни, при которой возможен летальный исход.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, в текущем году самый высокий уровень заболеваемости денге отмечен в таких странах, как Никарагуа, Гондурас, Бразилия и Колумбия.

С начала года в Гондурасе зарегистрировано более 49,3 тыс. человек, заразившихся лихорадкой. Больше всего случаев заражения опасным вирусом зарегистрировано на территории департаментов Кортес и Йоро (север страны), Копан и Санта-Барбара (запад), Оланчо и Эль-Параисо (восток), Франсиско-Морасан и Комаягуа (центр). Как отмечают специалисты, в стране сложилась самая серьезная за последние годы ситуация с распространением денге.

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В начале июля в Гондурасе объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с ростом числа людей, заразившихся лихорадкой. Соответствующий декрет подписал президент страны Хуан Орландо Эрнандес. В республике принимаются меры для предотвращения распространения комаров Aedes aegypti, переносящих вирус денге.

Девять человек скончались в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы.

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В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

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Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

Денге – вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

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