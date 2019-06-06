В Мексике задержали около 600 человек из каравана мигрантов на юге страны
Операция была проведена в муниципалитете Метапа
Сотрудники миграционной службы и Федеральной полиции Мексики задержали порядка 600 мигрантов из Центральной Америки в штате Чьяпас на юге страны. Об этом сообщила газета Milenio
Операция была проведена в муниципалитете Метапа. По данным газеты, нескольким сотням мигрантов удалось скрыться. Ранее в тот же день границу Мексики с Гватемалой пересекли порядка 1,2 тыс. человек, не имевших при себе необходимых для легального въезда документов. Мигранты намеревались добраться до границы с США на севере Мексики.
Незадолго до этого границу Гватемалы и Мексики пересекла группа мигрантов из африканских стран. Сведений о ее численности обнародовано не было. Власти решили остановить караван и для этого привлекли подразделения федеральной полиции и Вооруженных сил Мексики.
Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики и обещал, что они будут расти до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов в США.
По данным МВД Мексики, в текущем году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.
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