В МИДе сообщили, что 18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии

18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.

Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел в Facebook.

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два – в Италии и в Польше, и по одному – в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.

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Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

Пять украинцев умерло за границей.

Ранее сообщалось о том, что сколько человек в ВСУ находятся на самоизоляции. По состоянию на 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.

Напомним, что по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, и еще для 45 диагноз оказался смертельным.

За сутки зафиксировано 143 новых случая заражения.

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