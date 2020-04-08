В МИДе сообщили, что 18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни

18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.
Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел в Facebook.
В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два – в Италии и в Польше, и по одному – в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.
Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.
Пять украинцев умерло за границей.
Ранее сообщалось о том, что сколько человек в ВСУ находятся на самоизоляции. По состоянию на 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.
Напомним, что по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, и еще для 45 диагноз оказался смертельным.
За сутки зафиксировано 143 новых случая заражения.
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