Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В МИДе сообщили, что 18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни

8 апреля, 03:32

Елена Кузьмич

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии

18 украинцев за границей выздоровели от коронавирусной болезни, проходят лечение 174 человека.

Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел в Facebook.

В частности, по четыре человека выздоровели в Доминиканской Республике и в Японии, по два – в Италии и в Польше, и по одному – в Великой Британии, Северной Ирландии, Нигерии, ОАЭ, Таиланде и ФРГ.

Реклама

Также сообщается, что украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Греции (22), Польше (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах.

Пять украинцев умерло за границей.

В тренде
104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

Ранее сообщалось о том, что сколько человек в ВСУ находятся на самоизоляции. По состоянию на 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 и один случай смерти.

Напомним, что по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, и еще для 45 диагноз оказался смертельным.

За сутки зафиксировано 143 новых случая заражения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МИД граница карантин Украина коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...