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В Минске начались задержания и столкновения: силовики подготовили "таранную" спецтехнику

30 августа, 15:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В день рождения Лукашенко белорусский ОМОН усилил свои ряды

В Минске во время Марша мира и единства, который проводят противники Александра Лукашенко, начались стычки с ОМОНом и задержания. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

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Стычка произошла на проспекте Независимости. Люди пытались отбить у силовиков арестованного участника протеста. С криком "выпускай" колотили по машине, на которой увозили арестанта, сообщает TUT.By.

"Метро Купаловская, Октябрьская, Площадь Ленина, Площадь Победы закрыты. У гостиницы "Минск" начались задержания участников шествия. В первую очередь задерживают мужчин", – пишет канал Выборы.Беларусь.

Также сообщается, что силовики пытаются блокировать части проспекта, чтобы разбить протестующих на группы. Были замечены "новинки" для разгонов демонстрантов – автомобили, обваренные железными решетками.

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"Минск. Стычка с силовиками на проспекте Независимости. Люди в черном забрали у протестующих длинный флаг и задержали минимум одного человека", – сообщает правозащитная группа "Весна".

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В Минске начались задержания и столкновения: силовики подготовили "таранную" спецтехнику

"ОМОН пытался разогнать колонну протестующих у парка Челюскинцев. Люди бежали, но когда ОМОН уехал, протестующие продолжили движение. Неизвестно, задерживали ли кого-нибудь", – говорят в паблике Беларусь головного мозга.

Самая напряженная обстановка возле ГУМа. Там, по сообщению, силовикам дали команду наступать, задержаны порядка трех десятков человек.

Onliner сообщает, что с 15 часов во всей стране могут отключить интернет.

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Накануне, 29 августа, в столице Беларуси тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, при этом протестующие женщины прорвали цепь ОМОНа.

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протесты Беларусь задержание Минск омон

Источник: Сегодня

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