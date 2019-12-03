В Минске решили, что интеграция с Россией поможет экономике Беларуси

Белорусский премьер надеется на повышение благосостояния граждан после слияния с Россией

Сергей Румас. Фото: пресс-служба Совета Министров Беларуси

Несмотря на недавнюю резкую критику президентом Беларуси Александром Лукашенко действий Кремля, в Минске считают, что интеграционное объединение с Россией будет способствовать экономическому росту двух стран.

Как сообщили в пресс-службе правительства Беларуси, об этом премьер-министр страны Сергей Румас заявил российскому послу Дмитрию Мезенцеву.

В частности, Румас отметил, что "совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан".

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Кроме того, они обсудили запланированную на 6 декабря встречу Румаса с его российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Предполагается, что главы правительств обсудят ход работы по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства. К настоящему времени стороны согласовали около 20 из 31 дорожной карты.

Напомним, что в 1997 году Россия и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве – объединении двух государств, к которому Минск и Москва пытаются прийти уже больше двадцати лет. Несмотря на это, Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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