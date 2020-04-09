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В мире число зараженных коронавирусом перевалило за 1,5 млн

9 апреля, 01:32

Елена Кузьмич

Речь идёт исключительно о подтверждённых медиками случаях.

Число людей, которые заразились в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн.

Об этом сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.

Согласно его информации, число заразившихся составляет 1 504 665 человек. Речь идёт исключительно о подтверждённых медиками случаях. Реально их количество может быть ощутимо больше.

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Почти 88 тыс. заразившихся коронавирусом людей скончались, а почти 320 тыс. уже поправились.

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Ранее сообщалось, что первые исследования новой пневмонии показывают, что коронавирус диспропорционально поражает афро-американское население. Врачи и правозащитники призывают правительство обнародовать этнические и расовые данные умерших.

Согласно данным штата Нью-Йорк, 86% пациентов, умерших от осложнений от коронавируса, имели хронические болезни. В 55% из них было повышенное давление, у 37% – диабет.

Ведущие мировые аналитики по данным о заболеваниях прогнозируют, что Великобритания станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, и на ее долю придется более 40% всех летальных случаев на всем континенте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мир жертвы заражение коронавирус умершие

Источник: Интерфакс

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