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В мире коронавирусом заразились более 15 млн человек

23 июля, 01:21

Елена Вус Елена Вус

Зафиксировано более 617 тысяч смертей от инфекции

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 15 млн.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса

По информации организации, коронавирусом заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

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Согласно опубликованным в среду, 22 июля, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 203 тыс., количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс.

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Напомним, что за последние сутки в Украине более 800 заболевших COVID-19. Страну хотят поделить на "коронавирусные зоны". Области или отдельные районы могут оказаться в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне.

Кроме того, в Украине уже продлили карантин до 31 августа, но он будет немного отличаться – регионы будут делиться на зоны согласно эпидемической ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть ВОЗ заражение выздоровление коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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