Коронавирусом заразились более 2 млн человек во всем мире

Распространение коронавирусной эпидемии набирает обороты – спустя менее двух недель после того, как инфекцию официально подтвердили у миллионного пациента, COVID-19 обнаружили уже у двух миллионов человек в 185 странах и территориях мира.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при американском Университете Джона Хопкинса.
Согласно данным онлайн-трекера научного учреждения, "уханьской" пневмонией инфицированы 2 000 984человека, при этом почти каждый третий из них приходится на США.
Топ-10 стран по распространению коронавируса SARS-CoV-2 выглядит следующим образом:
- США – 609 696;
- Испания – 177 633;
- Италия – 162 488;
- Германия – 132 321;
- Франция – 131 362;
- Великобритания – 94 852;
- Китай – 83 355;
- Иран – 76 389;
- Турция – 65 111;
- Бельгия – 33 573.
При этом по количеству погибших Соединенные Штаты тоже оставили позади все остальные страны. Из 128 071 умершего половина приходится на три страны: США (26 164), Италию (21 067) и Испанию (18 579).
Самым пострадавшим в Америке оказался штат Нью-Йорк, на который приходится более 203 тысяч случаев заражения и около 10,8 тысячи смертей.
В то же время выздоровевшими числится почти вчетверо больше, чем погибших, – более 501 тысячи человек.
Напомним, на прошлой неделе в Испании заявили о преодолении пика эпидемии. Однако после этого количество погибших в стране снова начало расти.
Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил о готовности уже "достаточно быстро" снять карантинные ограничения более чем в 20 штатах.
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