Коронавирусом заразились более 2 млн человек во всем мире

Почти каждый третий инфицированный приходится на США

Распространение коронавирусной эпидемии набирает обороты – спустя менее двух недель после того, как инфекцию официально подтвердили у миллионного пациента, COVID-19 обнаружили уже у двух миллионов человек в 185 странах и территориях мира.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при американском Университете Джона Хопкинса.

Согласно данным онлайн-трекера научного учреждения, "уханьской" пневмонией инфицированы 2 000 984человека, при этом почти каждый третий из них приходится на США.

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Топ-10 стран по распространению коронавируса SARS-CoV-2 выглядит следующим образом:

США – 609 696;

Испания – 177 633;

Италия – 162 488;

Германия – 132 321;

Франция – 131 362;

Великобритания – 94 852;

Китай – 83 355;

Иран – 76 389;

Турция – 65 111;

Бельгия – 33 573.

При этом по количеству погибших Соединенные Штаты тоже оставили позади все остальные страны. Из 128 071 умершего половина приходится на три страны: США (26 164), Италию (21 067) и Испанию (18 579).

Самым пострадавшим в Америке оказался штат Нью-Йорк, на который приходится более 203 тысяч случаев заражения и около 10,8 тысячи смертей.

В то же время выздоровевшими числится почти вчетверо больше, чем погибших, – более 501 тысячи человек.

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Напомним, на прошлой неделе в Испании заявили о преодолении пика эпидемии. Однако после этого количество погибших в стране снова начало расти.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил о готовности уже "достаточно быстро" снять карантинные ограничения более чем в 20 штатах.

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