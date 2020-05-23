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В Молдавии заочно арестовали самого богатого олигарха страны

23 мая, 06:10

Станислав Кожемякин

Суд снова издал ордер на арест cбежавшего Владимира Плахотнюка

Молдавский суд выдал ордер на арест самого богатого человека страны – сбежавшего в прошлом году из страны экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Как сообщает NewsMaker, этого удалось добиться 22 мая Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Исполняющий обязанности ее главы Ион Каракуян выразил готовность добиваться экстрадиции Плахотнюка в Молдову.

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Документы с просьбой о его возвращении на родину будут переданы американской стороне сразу после перевода на английский язык.

Беглого олигарха обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании денег в особо крупных размерах и организации и руководстве преступной группой. В частности, его назвали основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы в 2012 году. В связи с этим в прошлом году в Молдове также издали заочный ордер на его арест, а также объявили в международный и межгосударственный розыск.

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Ранее американское посольство в Молдове подтвердило, что Владимир Плахотнюк находится в США, но подлежит депортации, а госсекретарь Майк Помпео отметил, что семья олигараха, как и он сам, включены в санкционный список в связи со "значительными коррупционными действиями".

Напомним, в прошлом году мэр города Бельцы Ренато Усатый заявил, что Плахотнюк просит Украину предоставить ему статус политического беженца.

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Смотрите видеосюжет о том, как в 2019 году в Молдове произошла смена власти, которая привела к побегу Владимира Плахотнюка:

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