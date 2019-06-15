Молдавские олигархи-оппозиционеры в спешке бегут из страны – СМИ

Молдову покинул и лидер оппозиционной Демократической партии Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк и Павел Филип. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

После разрешения политического кризиса в Молдове, в ходе которого премьер-министр от Демократической партии Павел Филип согласился сложить полномочия и уйти в оппозицию, сторонники его политической силы начали в спешке покидать страну.

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По данным молдавского телеканал ТВ-8, 14 июня из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолетов, которые направились в Стамбул, Одессу, Москву, Лондон.

На одном из них улетела семья бизнесмена Илана Шора, причастного с громкому скандалу с выводом из банков страны миллиарда евро.

В пресс-службе Демократической партии Молдовы подтвердили, что лидер политсилы Владимир Плахотнюк также покинул страну.

"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сразу после заявления об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом и обвинила олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.

Напомним, политический кризис в Молдове разгорелся после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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