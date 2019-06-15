Молдавские олигархи-оппозиционеры в спешке бегут из страны – СМИ
Молдову покинул и лидер оппозиционной Демократической партии Владимир Плахотнюк
После разрешения политического кризиса в Молдове, в ходе которого премьер-министр от Демократической партии Павел Филип согласился сложить полномочия и уйти в оппозицию, сторонники его политической силы начали в спешке покидать страну.
По данным молдавского телеканал ТВ-8, 14 июня из Кишинева вылетело сразу несколько частных самолетов, которые направились в Стамбул, Одессу, Москву, Лондон.
На одном из них улетела семья бизнесмена Илана Шора, причастного с громкому скандалу с выводом из банков страны миллиарда евро.
В пресс-службе Демократической партии Молдовы подтвердили, что лидер политсилы Владимир Плахотнюк также покинул страну.
"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сразу после заявления об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом и обвинила олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.
Напомним, политический кризис в Молдове разгорелся после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.
Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.
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