В Молдове двух депутатов подозревают в хищении свыше миллиарда долларов

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову.
Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.
По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.
Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому.
Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.
Напомним, в Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов. Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США.
Как сообщалось, депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн. Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк