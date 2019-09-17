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В Молдове двух депутатов подозревают в хищении свыше миллиарда долларов

17 сентября, 03:38

Депутатов задержали в городе Оргеев

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову.

Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.

По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.

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Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому.

Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.

Напомним, в Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов. Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США.

Как сообщалось, депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн. Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ".

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