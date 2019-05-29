Депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн

Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ"

Фото: управление СБУ в Одесской области.

Депутаты одного из сельсоветов Одесской области организовали схему разворовывания бюджетных денег совместно с одним из коммунальных предприятий. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

По данным спецслужбы, злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ". Они "нанимали" к себе подставных лиц и списывали с бюджета деньги им на зарплату. Еще одним способом "заработка" было заключение фиктивных договоров. Таким образом они получали деньги за строительство, ремонт и благоустройство, которых в реальности не было.

По данному факту ведется уголовное производство. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых нашли документацию, подтверждающую версию СБУ.

За злоупотребление служебным положением злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что, скорее всего, речь идет о Великодолинском сельсовете.

Накануне мы писали, что директора Одесского зоопарка и главного специалиста отдела Одесского горсовета поймали на взятке за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности. Выяснилось, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков и главный специалист отдела горсовета требовали от предпринимателя три тысячи долларов. За эти средства фигуранты гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости. В помещения предприниматель собирался открыть зоомагазин.

Напомним, сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Ранее в Одессе 15 мая прошли обыски в рабочем кабинете и по месте работы директора департамента культуры и туризма Одесского городского советаТатьяны Марковой. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о вымогательстве 50-тысячной взятки у общественной организации "Лавка мастеров".

Также мы писали, что в Кривом Роге на взятке попался глава райсовета. Чиновник обещал директору фирмы заключить договор на сумму 122 тысячи гривен. За это просил 10 процентов "отката" от суммы.

Также сообщалось, что депутата Черниговского горсовета поймали на взятке:

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