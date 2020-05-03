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В Молдове глава МВД заразился коронавирусом: министр сделал заявление

3 мая, 10:41

Сергей Мартынец

Войку заверил, что его отсутствие не повлияет на деятельность министерства

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что у него подтвержден легкая форма коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.

"Чтобы предотвратить неправильную информацию в СМИ, я хочу подтвердить, что после процедуры тестирования вируса нового типа, вчера у меня была положительно подтверждена мягкая форма COVID-19. Моя госпитализация не была необходима, и на данный момент я нахожусь в самоизоляции дома, состояние здоровья удовлетворительное", – написал он.

Войку заверил, что его отсутствие не повлияет на деятельность министерства и все процессы под контролем соответствующих чиновников МВД.

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"При всех защитных мерах, даже ежедневно обучаясь мероприятиям по предотвращению распространения вируса, никто из нас не уверен, что он не будет заражен", – добавил министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте Румыния и Молдова ужесточили чрезвычайное положение и меры карантина. Для контроля за соблюдением карантина привлекли армию – людям нельзя нигде гулять.

Также мы писали, что в Молдове в психбольнице более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом. Заразившихся не перевели в другое медучреждение из-за диагноза, с которым они попали в психбольницу.

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МВД Молдова коронавирус

Источник: Сегодня

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